Він зазначив, що це дуже високоефективна система.

Армія Російської Федерації може перестати випускати ракети в бік заходу України, коли недалеко від кордону з Польщею встановлять зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ході розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

За його словами, в інтереси НАТО не входить розширення війни в Україні на території інших країн, тому Північноатлантичний альянс не відповідатиме на ситуації, в яких немає прямого нападу на країни НАТО.

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"Тому їм набагато простіше захищатися, тобто збивати, якщо щось буде летіти. Patriot - це хороша машина. Вони можуть собі це дозволити, дуже високоефективна. Тому летітиме - збиватимуть. Чи будуть збивати над Україною? Невідомо", - сказав Арестович.

Водночас він не виключив, що польська ППО може збивати частину ракет ще в Україні - не для захисту її території, а щоб не допустити "прильотів" у самій Польщі.

"Мені здається, що російська армія може перестати стріляти в бік заходу України, тому що не захоче подібних інцидентів. Тому що якщо з'ясується, що поляки сприйняли ракету як загрозу і збили її, то російське патріотичне співтовариство, яке чинить певний тиск на громадську думку і є пропагандистським елементом, скаже, що НАТО вступило у війну на боці України", - пояснив Арестович.

У такому випадку російському диктатору Володимиру Путіну доведеться реагувати, а вступати у війну з НАТО він не хоче, вважає радник ОП.

Установки Patriot для Польщі

Нагадаємо, що 15 листопада Росія масовано обстріляла територію України. Того ж дня в польському селі Пшеводув впала ракета, загинули люди.

Після цього Німеччина запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot для захисту неба.

Уряд Польщі прийняв цю пропозицію, проте пізніше неодноразово пропонував передати цю систему Україні.

Однак Німеччина відмовилася передавати Patriot Україні, їх розмістять у Польщі.

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