Наталія Гуменюк зазначила, що на острів ще ніхто не висаджувався

У Збройних силах України прояснили ситуацію зі Зміїним. Прапор України на острові ще не підняли, але він вже там.

Про це повідомила речник Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк.

"Прапор доставили на острів вертольотом. Він дочекається прибуття військ, потім буде встановлений", - заявила Гуменюк.

При цьому вона вказала, що її слова про підняття прапора необхідно "розуміти метафорично".

"На острів ніхто не висаджувався. То хто його буде встановлювати, підіймати? І ніхто не буде ризикувати людьми заради фото для ЗМІ", - підсумувала речник ПК ЗСУ

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 Червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі і врешті-решт були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.

За даними Forbes, росіяни втратили на зміїному і в навколишніх водах техніки на 915 мільйонів долар. Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту-ракетний крейсер "Москва" вартістю $ 750 млн. він брав участь в окупації зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був вражений і затонув через день.

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