Разом з тим, українці здатні виграти війну, якщо військова допомога для України буде зберігатися і зростати.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала президенту Франції Еммануелю Макрону, що війна Росії проти України далеко не завершена.

Як повідомляє сайт уряду Естонії, Макрон подзвонив Каллас, щоб обговорити питання європейської безпеки і останній розвиток подій в Україні.

Каллас заявила, що успіхи України на полі бою доводять: Естонія і Франція вчинили правильно, надаючи Україні військову допомогу. За її словами, цей курс необхідно продовжувати.

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"Україна дуже вміло використовувала військову допомогу і показала, що за умови її збереження українці здатні виграти цю війну", - підкреслила Каллас.

"Але ця війна далеко не завершена. У Росії на території України як і раніше багато військ, які вона використовує для знищення людей та інфраструктури. Україну чекає довга і жорстока боротьба за те, щоб вибити Росію назад за свої кордони. Україна показала нам усім, що висока мораль і блискуче керівництво важливі не менше, ніж військова міць. Саме в області військової допомоги наша підтримка повинна швидко зростати, оскільки таким чином Україна зможе відновити свою територіальну цілісність", - зазначила Каллас.

Прем'єр-міністр додала, що Франція відігравала важливу роль у політичній та військовій підтримці України, і висловила сподівання, що французи зможуть ще наростити обсяги допомоги.

Каллас зазначила, що, як це вже бувало раніше, на щойно звільнених територіях можна очікувати виявлення слідів жахливих масових військових злочинів.

"Ми повинні допомагати Україні в зборі доказів і їх оформленні для майбутніх судових розглядів. Наш посил однозначний: судний день для військових злочинців рано чи пізно настане", - сказала вона.

За словами прем'єр-міністра Естонії, зараз ще важливіше підвищувати ціну агресії і дістатися також до тих, хто підтримує кремлівський режим.

"Скорочуючи привілеї так званої петербурзької і московської еліти, ми тим самим збільшуємо ймовірність того, що їх підтримка російської агресії дасть тріщину. Це доводить і хвороблива реакція Кремля на рішення перешкодити турпоїздкам громадян Росії в Європейський Союз", - пояснила Каллас.

За словами прем'єр-міністра, ясно видно, що Росія сподівається за допомогою високих цін на електрику позбавити європейців волі і засобів для військової підтримки України. "Крім того, ми бачимо, що Росія використовує всі можливі прийоми, в тому числі залякування ядерною катастрофою, щоб паралізувати нашу рішучість і зменшити загальний запал допомагати Україні", - сказала Каллас.

"Ми не повинні дозволити страху нас паралізувати. Передчасний нав'язаний мир буде становити небезпеку для нас усіх. До миру нас зараз наблизить швидка військова допомога Україні", - підкреслила вона.

У сьогоднішній телефонній бесіді з Макроном брав участь також президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, в Естонії прогнозують, що активні бойові дії в Україні завершаться через два місяці.

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