Так, президент звільнив з цієї посади Сергія Левченка та призначив Олександра Дубровіна.

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Так, президент звільнив з цієї посади Сергія Левченка та призначив Олександра Дубровіна.

Варто зауважити, що Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ ще 13 листопада 2020 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВВА замість Сергія Осачука.

Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.

В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом для держави є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо.

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