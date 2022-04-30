Це надзвичайно важливий жест підтримки України, наголошує президент.

У Києві вже працюють 27 іноземних дипломатичних представництв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що сьогодні посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.

"Зараз вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми всім їм вдячні", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "такі жести" разом з потужною оборонною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що "з кожним днем для Росії все очевидніша необхідність припинити війну".

Президент додав, що при такій підтримці України програш окупантів – безальтернативний.

Нагадаємо, військові розробили новий план оборони Києва.

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