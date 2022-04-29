Начальник штабу київської військової адміністрації Сергій Корнійчук заявив, що загроза ракетних ударів по столиці зросла.

Військове керівництво розробило новий план оборони Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив Сергій Корнійчук, начальник штабу київської військової адміністрації.

"Пожвавилася ситуація в столиці, автівок стало більше. Вчорашні ракетні удари по Києву є підтвердженням, в умовах війни загроза ракетних ударів залишається і можна сказати, що вона зросла",- сказав він.

Через це Корнійчук зазначив, що допоки зберігається небезпека "ми не рекомендуємо мешканцям повертатися до столиці". Начальник штабу не рекомендував повертатись жінкам, людям похилого віку, студентам і всім тим, хто безпосередньо не бере участі у відновленні економічного сектору столиці.

Корнійчук підкреслив, що "противник від мети захопити столицю не відмовився, тому військовим керівництвом розроблено новий план оборони столиці". Здійснюється підготовка, на околицях Києва здійснюється зміцнення рубежів районів та позицій, можна щодня побачити, яка працює інженерна техніка на околицях Києва. Не знімаються блокпости, керівництво займається їх бойовою підготовкою та переміщенням, щоб не створювати затори.

Нагадаємо, у Києві у серед ввечері, 28 квітня, окупанти у Шевченківському районі влучили у нижні поверхи житлового будинку. В результаті нового обстрілу столиці госпіталізовані троє постраждалих.

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