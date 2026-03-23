Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у Приморську і НПЗ у Башкортостані

Підтверджуються пожежі на території обох об’єктів.

У неділю, 22 березня, та в ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта.

У Генштабі наголосили, що через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.

Відео дня

"Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республіка Башкортостан, РФ) – підтверджується пожежа на території підприємства. Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік. НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що зазначені об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії.

За даними джерел УНІАН в СБУ, "бавовну" у Приморську влаштували безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Це найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот". Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 млн тонн нафти.

За словами співрозмовника, після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу.

"Кожен проданий барель російської нафти – це кошти, які йдуть на війну проти України. Тому СБУ продовжує систематичну роботу, щоб зменшити ці надходження. Такі спецоперації триватимуть доти, поки росія не припинить агресію проти нашої держави", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по військових об’єктах РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 19 березня Сили оборони уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства "Граніт", який входить до складу концерну "Алмаз-Антей". На його потужностях ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони.

А 16 березня Сили оборони завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ, що в Ульяновській області РФ. Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

Вас також можуть зацікавити новини: