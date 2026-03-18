Сили оборони вдарили по двох авіазаводах в Росії: Генштаб розкрив деталі

Заводи забезпечують виробництво і ремонт військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А та Л-410.

Підрозділи Сил оборони України 16 березня завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ, що в Ульяновській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків.

"Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня. Масштаби завданих збитків уточнюються", - додали в Генштабі.

Оновлено о 17.02. Трохи згодом Генштаб повідомив, що аналогічним чином було вражено об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Зазначається, що цей завод спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації Іл-76 та Л-410.

Як повідомляв УНІАН, Сили спеціальних операцій провели серію ударів по російських об’єктах, розташованих на окупованій частині Донбасу у ніч на 18 березня.

Так, у Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" та елемент управління цим підрозділом. Також в окупованому місті уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога. Крім того, в окупованому селищі Вільне уражено склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення та розподілу боєприпасів.

У ніч на 14 березня бійці Головного управління розвідки завдали успішних ударів по двох військових суднах Росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.

