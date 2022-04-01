За словами Денісової, чоловіків відправляють попереду регулярних військ на штурм українських позицій.

Російські окупанти, відчуваючи гостру нестачу живої сили, продовжують незаконну мобілізацію жителів ОРДЛО та відправляють їх в бій попереду російських військ як живий щит.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається насильницькими методами: чоловіків затримують на вулицях, в магазинах та силоміць везуть до військкоматів, а незгодних виконувати накази залякують розстрілами на місці", – пояснила Денісова.

Призовників-новобранців без підготовки та екіпірування російські окупанти відправляли під Харків. Жодних документів так зване "командування" з ними не підписувало. За словами Денісової, чоловіків відправляють попереду регулярних військ на штурм українських позицій.

Вона наголосила, що міжнародне гуманітарне право забороняє примусову мобілізацію.

"Згідно зі статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", – заявила омбудсман.

Нагадаємо, мобілізацію Росія проводить і у тимчасово окупованому Криму. Серед тих, кого силою відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через загрози застосування сили до їхніх рідних.

А тим часом "друга армія світу" продовжує зазнавати суттєвих збитків. З початку війни окупанти втратили майже 18 тисяч особового складу.

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