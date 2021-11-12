Зараз Куліковський перебуває під вартою.

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), що керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку, який розповідає про тортури.

Куликовський розповідає: "На "Ізоляції" утримувалися в'язні... Моя роль була – витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, я і лікар завжди був, щоб якщо людині стане погано, він її відкачав".

При цьому він повідомив, що до людей, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури.

"А саме - "тапік", він же телефонний апарат - прив'язувався або до пальців ніг, або "Док", який це все робив, він же Станіслав Симонов, він прив'язував до геніталій", - розповідає Куліковський. За його словами, цей лікар працював у підрозділі ЦСО і завжди їздив з валізкою, в якій були медпрепарати.

Керівник "Ізоляції" також розповів, що людей садили або в одиночну камеру без туалету і не виводили їх в туалет, а давали пляшку. "Або за наказом Василя Євдокимова (він же "Ленін") людину змушували добу стояти і при цьому не годували, не поїли. Щоб тільки дав свідчення", - повідомив він.

Затримання Куліковського

Куліковського затримали 9 листопада в Києві.

За інформацією СБУ, він організовував і брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах ув'язнених громадян України.

Бойовика затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст.149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

10 листопада Приморський районний суд Маріуполя заарештував бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Як уточнили УНІАН в прес-службі Офісу генпрокурора, утримувати бойовика будуть в СІЗО СБУ в Києві

Довідка УНІАН. "Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи. В "Ізоляції" ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику "Ізоляції" заочно повідомили про підозру.

Автор: Надя Пришляк