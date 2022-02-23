За призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

З 23 лютого стартує призов резервістів особливого резерву на військову службу.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад.

Максимальний термін служби - 1 рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

Як пояснюють у ЗС, якщо під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, то його призиватимуть у цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.

За призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Які дії резервістів?

Відповідно до Наказу Президента України, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Резервістами оперативного резерву є військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

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