Постановочним відео похвалився Кадиров.

"Кадирівці" записали постановочне відео з нужденним з Маріуполя, видавши його за "розвідника ЗСУ".

Ролик поширив чеченський лідер Рамзан Кадиров.

"Так чи інакше, але цей націоналіст вирішив здати Тимуру Ібрієву та його бійцям. Стверджує, що покаявся, а всі його бандерівські переконання залишились у минулому і виросли непрохідним бур'яном. Він також дав цінну інформацію про чисельність населення, дислокації та озброєння", - переконує Кадиров.

На відео можна побачити худорлявого чоловіка, який стоїть біля мапи і показує нібито місця дислокації підрозділів ЗСУ, самооборони і "Правого сектора" в Маріуполі. Каже він і про присутність "іноземних військ".

"Я не знаю якої країни, осіб 200-300", - каже чоловік з численними татуюваннями, що мали б засвідчити його приналежність до ЗСУ.

Маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв у "розвідникові" впізнав місцевого безхатька.

"Щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій "героїчний" контент у Маріуполі. На відео – нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно "подвиг, - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше ЗМІ з'ясували, що "бої" за участю "кадирівців" у Маріуполі виявилися постановочними. Тікток-воїни глави Чечні зняли кілька відео на околицях міста, вдаючи, що контролюють його. Про "захоплення" Маріуполя заявляв й сам Кадиров.

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