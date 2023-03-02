Російські пропагандисти з РЕН-ТВ вигадали страшилку про мобілізацію в Україні, використавши жартівливе відео українського блогера-пенсіонера, відомого за нікнеймом "Дід Толя".
Як звернув увагу Телеграм-канал "НеШутки", пропагандисти випустили в ефір фейковий сюжет про те, що в Україні вже критично бракує мобілізаційних кадрів. Чоловіків призовного віку нібито вже нема, тому повістки приносять "пенсіонерам і неповнолітнім".
Як доказ цих нісенітниць пропагандисти показали росіянам жартівливе відео із соцмереж, на якому дід Толя каже, що він "не годен" і йому 85 років. До речі, в Україні цей ролик став мемним.
Пропагандисти також придумали, що "західні куратори" наказали Україні "відправляти на війну 15-річних юнаків".
Хто такий дід Толя
Дід Толя - це 85-річний дідусь Анатолій з Кам'янця-Подільського Хмельницької області, відомий в українських соцмережах блогер та людина-мем. На його блог підписані сотні користувачів. Відео збирають мільйони переглядів.
У діда Толі брали інтерв'ю топові українські блогери, зокрема Дмитро Гордон та Раміна Есхакзай. Блогер відкрито демонструє антиросійську позицію, засуджує російське вторгнення та збирає гроші на підтримку ЗСУ.