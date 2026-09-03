Іспанія продовжить постачати Україні ракети до Patriot, - заява міністра

Іспанія вже довгий час допомагає Україні з "Петріотами’.

Іспанія є одною з перших країн, яка завжди реагує на заклики України щодо надання засобів протиповітряної оборони, у тому числі до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час неформальної зустрічі Ради Євросоюзу на рівні глав МЗС держав-членів ЄС.

Зокрема, у нього запитали, чи Іспанія збирається задовольняти потреби України щодо комплексів Patriot.

"Ми це робимо впродовж тривалого часу і продовжимо це робити. І Генеральний секретар НАТО визнає, що Іспанія серед перших країн, яка завжди відгукується на цей запит", - наголосив Альбарес.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що на засіданні Ради ЄС деякі держави-члени зробили заяви про надання Україні засобів протиповітряної оборони. За її словами, йдеться про ті засоби, щодо яких вже давно озвучуються потреби. Водночас, вона відмовилась конкретизувати деталі, бо, на її думку, ці країни повинні самі про це повідомити.

За даними Bloomberg, Україні бракує засобів для збиття російської балістики. Однак, для вирішення цієї проблеми потрібно витратити кошти Європейського Союзу на зброю американського виробництва, а також спонукати Іспанію та Грецію, які мають найбільші в Європі запаси потрібних ракет-перехоплювачів, до їхньої передачі Україні. Однак, Іспанія та Греція мають запаси старішої версії перехоплювачів PAC-2, які гірше справляються з балістичними загрозами, аніж новіша версія PAC-3 MSE.

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