У Держдепі наголосили, що мають інструменти, які виходять за рамки санкцій та інших економічних заходів.

США готові використати всі засоби, щоб протидіяти зловмисній діяльності Ірану, який постачає зброю Росії для війни в Україні.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми зосереджені на загрозі, яку становить іранська технологія БПЛА", – зазначив Прайс.

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За його словами, іранські дрони вже використовувалися в бойових діях в Іраку, Сирії, а тепер поставляються і Росії.

"Ми збираємося використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Ви знаєте, що всього пару тижнів тому ми ввели ще один пакет санкцій проти тих, хто несе відповідальність за поширення деяких з цих технологій. У нас є інструменти, які виходять за рамки санкцій та інших економічних заходів. Ми збираємося робити те, що зрештою відповідає нашій зацікавленості протидіяти потоку цієї технології з Ірану до країн та організацій по всьому світу і переривати його", – наголосив Прайс.

Речник додав, що Штати не анонсуватимуть свої дії, але готові на все.

"Ми збираємося використати всі засоби. Ми не збираємося нічого прибирати зі столу. І зрештою, ми збираємося зробити все можливе, щоб усунути загрозу, яку становлять ці зловмисні дії", – підсумував речник Держдепу США.

Іранська зброя на війні проти України

Останнім часом Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе для атак по цивільній інфраструктурі України. За даними ГУР, Росія замовила у Ірану ще близько 2,4 тисяч дронів. Згодом стало відомо, що Іран хоче передати Росії балістичні ракети і ще більше безпілотників.

США заявили, що натомість країна-агресор може консультувати Іран щодо придушення протестів у країні, які тривають після смерті дівчини, яку затримала поліція за порушення правил носіння хіджабу.

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