РФ нібито визначилася з датою псевдореферендуму на Донбасі - він може пройти не 11 вересня, як планувалося раніше.

Росія планує провести псевдореферендуми в захоплених районах Донецької та Луганської областей в середу, 14 вересня, а не 11, як повідомлялося раніше.

Про це пише російське видання "Верстка" з посиланням на джерела у владі РФ. Вони також розповіли, що Кремль нібито хотів би "провернути цю справу скоріше" через відсутність успіхів на фронтах. При цьому наголошується, що ця дата не остаточна і ще може бути змінена. На це, серед іншого, може вплинути ситуація з бойовими діями.

14 вересня називають "нейтральною датою" - за три дні до неї в РФ закінчиться "Єдиний день голосування".

"Результатами голосування" планують "намалювати" цифри в 80% за приєднання окупованих територій РФ. Аналогічною мають намір позначити і "явку".

Примітно, що фейкові "референдуми", ймовірно, пройдуть лише на окупованому Донбасі - в захоплених районах Херсонської, Запорізької, Харківської та Миколаївської областях їх поки проводити не будуть. Джерела також підтверджують, що окупантам досі не вдалося захопити всю територію Донецької області.

Переносити "референдуми" на невизначений термін РФ нібито не має наміру і хоче провести їх в осяжному майбутньому, пов'язуючи з майбутньою президентською кампанією диктатора Путіна. Як відомо, вибори в РФ пройдуть на початку 2024 року.

Зазначимо, нещодавно в Білому домі попередили, що РФ може провести псевдореферендуми в окупації найближчим часом.