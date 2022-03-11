Наразі всі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмлені.

Йде 16-й день повномасштабної атаки Росії на Україну, в якій путінська армія продовжує штурм українських міст. Ба більше, ворог намагається спровокувати в Україні техногенну катастрофу.

За даними української розвідки, президент країни-агресора володимир путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції, відповідальність за яку буцімто "припишуть" Україні.

Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.

На цей момент ЧАЕС повністю відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станція знеструмлена. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенко, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту, передає розвідка.

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