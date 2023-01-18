Дата символічна для диктатора, тому він може нею скористатися.

Російський диктатор Володимир Путін може оголосили про нову хвилю мобілізації вже сьогодні, 18 січня.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Путін також може офіційно оголосити війну Україні. Сьогоднішня дата для нього символічна.

"Путін може оголосити другу хвилю мобілізації для розширення своєї армії найближчими днями — можливо, вже 18 січня. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 17 січня оголосив, що Путін виступить у Санкт-Петербурзі 18 січня з промовою на честь 80-ї річниці прориву нацистської блокади Ленінграда, рідного міста Путіна. Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, а деякі російські провоєнні блогери відзначили, що він скористається цією можливістю щоб або оголосити мобілізацію, або війну з Україною", - зазначили в ISW.

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Аналітики зауважили, що раніше українські та західні спецслужби неодноразово попереджали про заплановану на середину січня підготовку Путіним до мобілізації.

Нова хвиля мобілізації в РФ

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу в рамках роботи об'єднаного угруповання військ в Україні провів нараду з військовим керівництвом щодо виконання рішення президента РФ про збільшення чисельності збройних сил до 1,5 млн. військовослужбовців.

У РФ вирішили створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання збройних сил - Московський і Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ на окупованих територіях. Міністр оборони РФ заявив, що масштабні зміни складу ЗС РФ будуть проводитися в 2023-2026 роках.

За даними ЗМІ, 15 січня країна-агресор могла почати нову хвилю мобілізації. В українському Генштабі заявляли, що Кремль уже вживає заходів для запобігання масового втечі чоловіків. Водночас зменшується кількість підстав для відстрочки від мобілізації.

За даними західної розвідки, Російська Федерація готується оголосити нову хвилю мобілізації з метою відправити на фронт до 500 тисяч осіб.

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