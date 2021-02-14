Президент країни-агресора запевнив, що РФ "не кине Донбас",

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "не кине Донбас".

Як пише ТАСС, про це він сказав в ході спілкування з головними редакторами ЗМІ, фрагменти якого показав у неділю телеканал "Росія-24".

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Зокрема Путін стверджує, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які отримали травми і каліцтва, особливо діти, на Донбасі".

"Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що", - заявив він.

Раніше скандальна російська журналістка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "русское лето" після "русской весны".

В українському МЗС заявляють, що Кремль повинен припинити вводити в оману весь цивілізований світ безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту на сході України.

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Автор: Юрій Годован