У відповідь Путін заявив, що це питання складне і важливе.

Скандальна кремлівська пропагандистка та редакторка Russia Today Маргарита Симоньян відзвітувалась Володимиру Путіну про свою поїздку на так званий «донецький» форум 28 січня.

Про це йшлося на зустрічі Путіна зі співробітниками ЗМІ, цитує Коммерсант.

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Симоньян розповіла російському президенту, що мешканці ОРДЛО, мовляв, бачать своє майбутнє в Росії, або кажуть, що вони уже в Росії.

І що у 2014 році там була «русская весна», і чи не пора вже наступити «русскому лету», тобто в сенсі, що треба вже забрати Донбас, «а то по ньому знову почнуть стріляти», цитує видання слова пропагандистки.

У відповідь Путін заявив, що це питання складне і важливе, і що він може ухвалювати такі рішення тільки в інтересах усіх росіян.

Тоді Симоньян ще раз запитала у Путіна: «Але ми Донбас же не кинемо?». На що глава Кремля відповів: «Ні, Донбас не кинемо».

Що передувало?

28 січня на окупованій частині Донбасу відбувся так званий «форум» з участю топових російських пропагандистів та ватажків бойовиків. У ході несанкціонованої події Симоньян закликала Росію анексувати Донбас, як це раніше вже зробили з Кримом.

Після цього в Москві відповіли, що Симоньян висловлювала власну позицію, і редакторка RT має на це повне право.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, реагуючи на вказаний захід, зазначив, що нічого нового насправді не відбулося. Міністр нагадав про наявність загрози з боку Росії ще з самого початку її агресії на Сході України.

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Автор: УНІАН