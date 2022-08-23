Можливий масований удар з декількох напрямків.

Російська Федерація, ймовірно, завдасть удару по території України в День Незалежності 24 серпня.

Про це полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону FREEДОМ.

"Думаю, що Путін не залишить це просто так, а дійсно постарається нам зробити якусь капость. Імовірність дуже висока", – говорить він.

Експерт вказав, що зорієнтуватися, яка це буде "капость", важко.

"Що це буде – просто удар "Калібрами" з Чорного моря груповий, або, припустимо, масований удар з декількох напрямків, як це було місяць тому, із застосуванням авіації, сухопутних носіїв – дуже важко зараз зорієнтуватися. Тим не менш, потрібно бути готовим, що Російська Федерація, а особливо Путін, буде намагатися дати наказ який-небудь з нанесення нам вогневого ураження", – додав Жданов.

Раніше експерт зазначав, що найбільша загроза Україні з боку Російської Федерації у вівторок і середу, 23-24 серпня (відзначається День Прапора і День Незалежності України), – Груповий ракетний удар.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що 24 серпня можливі "огидні російські провокації". Він закликає українців особливо дотримуватися правил безпеки в цей день.

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