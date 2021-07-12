Президент РФ переконаний, що "Києву Донбас просто не потрібен".

Президент РФ Володимир Путін звинуватив українську владу в небажанні виконувати Мінські угоди та «кривавих провокаціях» на Донбасі.

Такі тези містяться у статті Путіна «Про історичну єдність росіян та українців». Текст статті оприлюднено на сайті Кремля українською мовою.

Матеріал, окрім різноманітних історичних оцінок, містить погляд президента РФ на війну на Донбасі.

«Представники України періодично заявляють про «повну прихильність» до Мінських угод, насправді ж керуються позицією про їхню «неприйнятність». Не налаштовані всерйоз обговорювати ані особливий статус Донбасу, ані гарантії для людей, які живуть тут. Віддають перевагу експлуатації образу «жертви зовнішньої агресії» і торгівлі русофобією. Влаштовують криваві провокації в Донбасі. Тобто, у будь-який спосіб привертають до себе увагу зовнішніх покровителів і хазяїв», - йдеться в статті Путіна.

При цьому він переконаний, що Україна нібито стала важливим елементом глобальної змови проти Росії («проект Анти-Росія»), а відтак «Києву Донбас просто не потрібен».

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«Чому? Тому що, по-перше, мешканці цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав’язати силою, блокадою, погрозами. І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, які дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з ДНР і ЛНР за посередництвом Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проекту «анти-Росія». А він може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога», - продовжує Путін.

Раніше Путін накинувся з критикою на Україну через законопроект Володимира Зеленського про корінні народи. Крім іншого, він назвав Україну "породженням радянського періоду" і порівняв її з нацистською Німеччиною.

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Автор: Дмитро Захаров