За його словами, це "дуже серйозні люди від самого Володимира Володимировича".

Росіяни активізували зусилля щодо проведення "референдумів" на захоплених територіях задля тиску на переговорний процес. Одночасно російський диктаторо Володимир Путін відправив в Європу "гінців" випрошувати перемир'я.

Про це під час ефіру з Марком Фейгіним заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"У них (росіян - УНІАН) зараз черговий заїзд емісарів на Захід. При цьому дуже серйозні люди від самого Володимира Володимировича. Пояснюють: "Ну давайте якось домовимося, бо вже якось зовсім непристойно отримувати. Програвати якось зовсім не варіант. Путіна знімуть - це ж жах. Погляньте, хто прийде до влади. Це ж невідомо... ще гірші фашисти. А нам треба туди-сюди. Давайте домовлятися на місці". Очевидно, їм починають показувати "червоні лінії". От Запорізька (АЕС - УНІАН). Чому сьогодні розмова генсека ООН з Шойгу (міністром оборони РФ - УНІАН) сталася? Шойгу дуже довго "петляв" від цієї розмови, а сьогодні вона сталася. Там же ще Оленівку обговорювали та інші неприємні для них речі", - заявив Арестович.

За його словами, під час переговорів у Стамбулі в березні росіяни були готові відвести війська на кордони 23 лютого. Тоді про перемовини просила саме РФ. Зараз росіяни більш наполегливо просять про переговори.

При цьому Арестович зізнався, що аналізує війну в Україні за опосередкованими даними, адже доступу до державної таємниці у нього нема.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на форумі Путін говорив лише про Донбас, а про інші регіони України - не згадав.

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