У найближчому оточенні російського лідера панує страх

Арешт терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) показує панічні настрої в еліті Росії. Там планують зачищати практично всю Z–спільноту.

Як пояснив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, йдеться про "зачищення" всіх радикалів, які хочуть масштабування війни. За його словами, це відбувається через те, що в Кремлі їх вже бояться.

"Вони були основою, опорою певний час, але після невдалого заколоту Пригожина, вони стали не опорою, а тими, кого треба боятися і Путін свій страх демонструє", - зазначив Подоляк.

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При цьому наголосив, що це дуже фантастична новина, бо свідчить про те, що в Росії відбуваються незворотні процеси "з точки зору нарощування страху, який буде панувати в путінському найближчому оточенні".

За оцінкою Подоляка, затримання і арешт Гіркіна показав, що він є "пустопорожнім – це пусте місце, він ніколи не був кимось, кого підтримували якісь там башти Кремля". Він додав, що це стосується, зокрема, і російського філософа Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "русского мира" та соратником Путіна та інших так званих ідеологів.

Затримання Гіркіна - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, в Росії затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), звинувативши його в екстремізмі. Він був відомий критикою Путіна та ходом війни в Україні.

Суд Москви відправив його під арешт до 18 вересня, тобто на два місяці.

Також сьогодні в Москві біля суду, де обирали запобіжний захід Гіркіну- Стрєлкову затримали колишнього ватажка "ДНР" Павла Губарєва.

У ГУР переконані, що затримання Гіркіна у Росії свідчить про те, що між вежами Кремля почалась фаза активного протистояння.

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