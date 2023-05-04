Значної наступальної операції РФ цього року очікувати не варто через нестачу живої сили та боєприпасів.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, зосередиться на зміцненні контролю на окупованих територіях України, і його армія найближчим часом не проводитиме масштабних операцій із захоплення нових.

Про це заявила директор з національної розвідки США Авріл Хейнс, виступаючи в четвер в сенатському комітеті зі Збройних Сил, пише CNN.

Значної наступальної операції цього року очікувати не варто через нестачу живої сили та боєприпасів, вважає вона.

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"Фактично, якщо Росія не почне обов'язкову мобілізацію і не забезпечить істотні поставки боєприпасів від третьої сторони, крім вже наявних від Ірану та інших країн, їй буде все складніше підтримувати навіть обмежені наступальні операції", – заявила Хейнс.

При цьому вкрай малоймовірно, що Росія буде в цьому році брати участь в переговорах про припинення військових дій, якщо тільки політичні чинники "не змінять його (Путіна) рішення", - додала Хейнс.

Війна в Україні - останні новини

За добу сили оборони України відбили близько 50 ворожих атак, противник зосереджується на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

За останню добу в Донецькій області було знищено 133 окупанти та вражені вісім ворожих складів боєкомплектів.