Він вважає, що ЗСУ підуть у контрнаступ наприкінці весни - на початку літа.

Якщо ЗСУ здійснять успішний контрнаступ, то президента РФ Володимира Путіна можуть вигнати з Кремля, а його армія розвалиться.

Про це заявив колишній голова Генштабу Британії генерал Річард Даннатт в ефірі Sky News. Він впевнений, що контрнаступ українці проведуть наприкінці весни - на початку літа. Це можливо за умови правильного планування та продовження постачання обладнання та боєприпасів з боку союзників.

За словами генерала, у такому випадку цього року є реальний шанс досягти вирішального результату на полі бою. Зокрема, декілька вирішальних ударів, завданих у певних точках по окупаційній армії на дуже розтягнутому фронті, можуть зламати моральний дух інтервентів та хребет російському війську.

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"Справа в тому, що вам не обов'язково розбивати армію ґрунтовно всюди на полі бою. Ви просто повинні переконати достатню кількість солдатів, що вони програли, і коли вони думають, що програли, вони програли", - пояснив Даннатт.

На його думку, Захід зробив недостатньо для того, аби війна РФ проти України завершилась цього року. Водночас він зазначає, що російські генерали, які незадоволені розвитком подій, можуть вигнати Путіна з Кремля.

"Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде достатньо добре спланований, підтриманий і виконаний, що Путін не буде в змозі приймати занадто багато рішень самостійно, що якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком ймовірно, що його також виженуть з Кремля", - сказав генерал.

Однак він не може спрогнозувати, хто замінить російського президента. Даннатт додав, що найбільше незадоволені в РФ на цей момент - вищий генералітет.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Очільник ГУР Кирило Буданов спрогнозував, що вирішальна битва в українсько-російській війні відбудеться цієї весни.

За даними ЗМІ, військові ЗСУ вже провели штабні навчання, на яких відрепетирували майбутній контрнаступ на фронті.

Як пише The New York Times, експерти не вірять в можливість успішно наступати на Донбасі, зате удар на півдні (Мелітополь або Бердянськ) може стати успішним і принесе дуже значущі результати.

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