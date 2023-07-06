Президент зауважив, що Путін не хоче чути нічого поганого.

Президент Володимир Зеленський вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну повідомляють лише позитивну інформацію про події на фронті.

Як повідомив Зеленський в інтерв'ю CNN, Путін перебуває "не в повній інформаційній адекватності".

"Я вважаю, що він повністю не контролює процеси (керування російською армією в Україні - ред.). Він командує керівниками, і вони бояться втратити посади. Але на середній, нижній ланках – він точно не контролює і не розуміє, що відбувається. Іноді ми бачимо це чітко: він говорить про місця, які нібито під російським прапором, а вони повністю контролюються нами. Це свідчить про те, що він перебуває не в повному інформаційному розумінні та адекватності. Йому дають тільки позитивну інформацію. Погану він чути не хоче", - сказав Зеленський.

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Путін не знає правди про війну

Раніше розслідувачі Bellingcat повідомляли, що президенту РФ Володимиру Путіну оточення не повідомляє повну інформацію щодо вторгнення в Україну. Зокрема йому не розповідають, що 100% українців проти окупантів.

Рросійська пропаганда працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально по нулях для іноземної аудиторії - це головна трансформація.

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