У прикордонній службі вважають, що прибуття "вагнерівців" покликане насамперед посилити цей інформаційний ефект "загрози".

Українська прикордонна служба вважає російською ІПСО нібито боєготовність білоруської армії до потенційного повномасштабного вторгнення.

У своєму Telegram прес-служба ДПСУ опублікувала низку світлин, як стверджується, зроблених місцевими партизанами. На фото - імовірно, муляжі у вигляді військової техніки, а також будівлі, схожі на склади боєприпасів.

"Тривалий час Міноборони Білорусі рапортувало про тотальну захищенність кордону з Україною, зокрема, й засобами РЕБ та ППО. Проте реальна обстановка показує, що ні сил, ні засобів у Білорусів немає", - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ вважають, що прибуття "вагнерівців" також покликане насамперед посилити цей інформаційний ефект "загрози".

Ситуація в Білорусі - головне на сьогодні, 21 липня

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну білоруський диктатор Олександр Лукашенко надав усю військову інфраструктуру у користування російським загарбникам.

Як зауважував свого часу командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, Росія використовує Білорусь як плацдарм для розвідки і як свого "донора".

Ситуація останнім часом загострилась через прибуття на територію республіки кількох тисяч "вагнерівців", покараних Кремлем після невдалого заколоту ватажка ПВК Євгена Пригожина.

Дотепер Білорусь не брала прямої участі у збройній російській агресії - тільки опосередковано, втім, ЗСУ укріплюють українсько-білоруський кордон і готуються до усіх сценаріїв розвитку подій.

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