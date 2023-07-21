Наразі зауважується перекидання в Білорусь "вагнерівців".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прямує до Росії з робочим візитом, повідомляє його прес-служба. Раніше про це заявив і сам політик.

Повідомляється, що найближчими вихідними Лукашенко і Путін проведуть переговори - ні місце, ні місто не вказані. "Питань належить обговорити багато", - цитує прес-службу Лукашенка пропагандистська помийка БЕЛТА.

У порядку денному зустрічі - питання безпеки, міжнародна політика, економіка, реалізація "союзних" програм, протистояння "незаконному" санкційному тиску.

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Лукашенко і Путін - що варто знати про відносини двох диктаторів

Лукашенко потрапив під фактично повну залежність Кремля, коли Москва офіційно підтримала його під час масових протестів у 2020 році і направила в білоруські міста своїх силовиків.

Ще перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну Лукашенко віддав у користування росіянам всю військову інфраструктуру Білорусі. Варто відзначити, що саме з білоруського напрямку російські танки проривали український кордон у бік Києва.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що Росія використовує Білорусь як плацдарм для розвідки і як свого "донора". У самої білоруської армії ударного потенціалу немає, констатував тоді Наєв. Хоча, додав він, Росія може наростити існуюче угруповання і має для цього ресурси в самій Білорусі.

Ситуація в Білорусі - головне

Наразі зауважується перекидання в Білорусь "вагнерівців". Разом з тим, журналісти не знайшли на одному з основних полігонів ПВК "Вагнер" важкої техніки. Офіційно Мінськ стверджує, що найманці будуть "обмінюватися досвідом" з армією республіки.

Україна прораховує всі варіанти дій противника в прикордонних районах. ЗСУ розглядають усі сценарії розвитку подій, в тому числі найбільш загрозливі. Вжито усіх відповідних заходів.

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