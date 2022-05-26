У результаті обстрілу 5 осіб загинули, 10 отримали поранення.

Сьогодні, 26 травня, російські окупанти обстріляли центр Харкова.

Радник голови облради Наталія Попова повідомила, що загинули 5 людей.

"На дану хвилину: 10 поранених (серед поранених - 1 дитина), 5 людей загинули під час сьогоднішнього обстрілу росіянами центру Харкова", - написала вона.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян і далі залишатися в укриттях.

"Я закликаю вас знаходиться в безпечних місцях - підвалах, укриттях і на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і перечекати бомбардування", - сказав він.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про 4 убитих та 7 поранених через обстріл Харкова.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Російська армія методично знищувала Харків за допомогою різного озброєння, в тому числі систем "Солнцепек". ЗСУ вдалося відбити місто і відтіснити ворога до кордону.

За словами Синєгубова, російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ.

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