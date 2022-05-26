У Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо людей, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - зазначив він.
Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.
Бої за Харків: що відомо
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.
Російська армія методично знищувала Харків за допомогою різного озброєння, в тому числі систем "Солнцепек". ЗСУ вдалося відбити місто і відтіснити ворога до кордону.
За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко, в Північній Салтівці в Харкові практично всі багатоповерхівки зруйновані в результаті дій російських військових
Вранці 23 травня окупанти знову завдали удару по Харкову в районі Павлового Поля. Снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту, внаслідок чого чоловік отримав поранення.
За словами Синєгубова, російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ.