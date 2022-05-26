Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо людей, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.

Бої за Харків: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Російська армія методично знищувала Харків за допомогою різного озброєння, в тому числі систем "Солнцепек". ЗСУ вдалося відбити місто і відтіснити ворога до кордону.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко, в Північній Салтівці в Харкові практично всі багатоповерхівки зруйновані в результаті дій російських військових

Вранці 23 травня окупанти знову завдали удару по Харкову в районі Павлового Поля. Снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту, внаслідок чого чоловік отримав поранення.

За словами Синєгубова, російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ.

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