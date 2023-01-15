Жінка зараз перебуває в лікарні з травмами.

Український військовий, який захищає Україну від російських окупантів у Бахмуті, розповів про чудовий порятунок його мами, яка жила в зруйнованому загарбниками будинку в Дніпрі. Жінка зараз з травмами перебуває в лікарні.

"Поки я воюю на Донбасі, вирішили мій будинок знищити, поки там була мама, собака і кіт", - повідомив український боєць в Instagram.

За його словами, жінка дивом опинилася на вцілілому шматочку кухні на дев'ятому поверсі.

Відео дня

"Через чотири години після вибуху, летячи з Бахмута в Дніпро, на цьому відео я дізнаюся, що, швидше за все, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на дев'ятому поверсі, притиснута плитою", - зазначив чоловік.

Він також опублікував відео зруйнованої окупантами багатоповерхівки, на якому видно людину, яка застрягла на дев'ятому поверсі.

Крім того, він показав фото з мамою в лікарні.

Ракетний удар РФ по житловому будинку в Дніпрі - що відомо

Російські військові 14 січня випустили по Україні 38 ракет, одна з яких влучила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. В результаті удару один з під'їздів був повністю знищений. У ньому могло знаходиться до 200 осіб, з них близько 50 дітей.

Станом на 15:00 15 січня відомо про 25 загиблих в результаті удару російської ракети по будинку в Дніпрі, з них одна дитина. При цьому врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей; травмовано 73 особи, з них 13 дітей, та розшукуються 43 особи.

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