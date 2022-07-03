Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці показали фото з місця ракетного удару російської армії по Харкову. В результаті атаки окупантів постраждала місцева мешканка, а також пошкоджені будинок і школа.

Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що 3 липня о 04:00 ранку російська армія вдарила ракетами по Новобаварському району Харкова.

"Ворожа ракета потрапила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки становить 6 метрів, ширина - 10", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 3 липня російські окупанти завдали удару по одному з об'єктів критичної інфраструктури Харків. Боєприпас потрапив в приватне домоволодіння, пожежі не було, проте в будинку і школі, яка поруч, вибиті вікна.

Крім того, по області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Протягом доби-4 поранених: Харків-1, Чугуївський район - 2, Харківський район-1

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