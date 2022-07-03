Павло Кириленко повідомив, що серед поранених двоє дітей у Добропіллі.

Минулої доби на Донеччині окупанти вбили чотирьох цивільних та поранили п'ятьох.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 липня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще п'ять людей отримали поранення, у тому числі – дві дитини у Добропіллі", - зазначив він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у четвер, 23 червня, російські окупанти вбили шістьох мирних жителів Донецької області.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко каже, що на Донеччині ситуація лишається складною, однак за минулу добу загарбники не мали успіху у наступальних діях.

За останніми даними британської розвідки, Росія використовує пілотів-найманців "Вагнера" через нестачу підготованого особового складу.

Зазначається, що російська армія має намір за будь-яку ціну захопити всю територію Донецької та Луганської областей, щоб показати хоча б якісь результати після низки провалів з 24 лютого.

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