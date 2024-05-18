Зустріч західних партнерів України пройде онлайн.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав дату нового засідання у форматі "Рамштайн".

Контактна група з оборони України під керівництвом голови Пентагону США Ллойда Остіна та очільника Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна зустрінеться 20 травня у онлайн режимі, передає Голос Америки. В засіданні групи, яку союзники України заснували в квітні 2023 року, візьмуть участь представники майже 50 країн, додали в повідомленні Пентагону.

Країни "обговорять війну Росії в Україні та продовжать тісну співпрацю міжнародної спільноти, щоб надати українському народу необхідні засоби для захисту своєї території", зазначили у Міноборони США.

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Попереднє засідання "Рамштайн"

Союзники по групі в форматі "Рамштайн" зобов'язались надати Україні допомогу на суму $95 млрд, заявив Остін на минулому засіданні групи. Щоб прискорити надання допомоги, контактна група створила 8 коаліцій, які займаються організацією поставок окремих видів зброї. Зокрема, діють літакова, дронова коаліції, коаліції із забезпечення ППО, артилерії, боєприпасів, танків, кораблів та систем розмінування.

Допомога США Україні

15 травня США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на суму $2 млрд. Гроші будуть спрямовані на розвиток оборонного виробництва для потреб України. Це вже третій пакет допомоги після того, як Конгрес наприкінці квітня прийняв закон про допомогу Україні на суму майже $60 млрд.

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