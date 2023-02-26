Є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією.

Оновлено 11:09. Оголошено відбій тривоги у всіх областях, окрім Сумської.

Вранці у неділю, 26 лютого, у низці східних областей України пролунала повітряна тривога. Про це свідчить мапа повітряних тривог alerts.in.ua.

Наразі "почервоніли" Луганська, Донецька, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська та Сумська області.

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Телеграм-канали, які відслідковують обстріли, пишуть про небезпеку з повітря через загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією. Офіційної інформації про це наразі немає.

Карта повітряних тривог в Україні вранці 26.02.2023

Ракетні удари по Україні

Напередодні річниці повномасштабної війни українців попереджали, що Росія вдасться до масованих ракетних ударів по мирних містах. Однак, на щастя, цього не сталося.

Очільник української розвідки Кирило Буданов напередодні прогнозував, що росіяни готують "невеликий ракетний удар" 23-24 лютого.

18 лютого російські окупанти випустили по Україні чотири крилаті ракети, повідомляли Повітряні Сили Збройних сил України.

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