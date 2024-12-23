Росіяни знищують населені пункти, які не можуть відбити.

Російська військова машине не рахується із руйнуваннями та втратами на власній територій, знищуючи в боях свої ж населені пункти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пресконференції розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін (White Rex). Він нагадав про відео з селища Козинки (Бєлгородська область, РФ), де російський танк обстріляв будинки, припускаючи, мабуть, що там можуть дислокуватися бійці РДК.

"Ми просто бачимо, коли територією Росії їде російський танк, стріляє в будинок і від нього залишаються лише уламки".

За словами Нікітіна, для росіян це здається нормальним, частиною "робочого процесу". Він додав, що загарбники виконують завдання будь-якою ціною - якщо вони не могли відбити Козинку, то вирішили її зруйнувати.

Бої на території Росії

Як повідомляв УНІАН, у березні загони добровольців "Легіону Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і союзних їм підрозділів повстанців розпочали рейд у прикордонні райони Курщини та Бєлгородщини. Тоді повідомлялося, що окупанти скидали на власні селища авіаційні бомби.

Аналогічну тактику вони використовують проти своїх територій, які зараз контролюють Сили оборони України. У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли про скиди КАБів.

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