Окупантам не вдалося повністю відновити роботу мосту.

Окупанти не змогли повністю відремонтувати Антонівський міст на Херсонщині. Військова техніка все ще не може ним скористатися, хоча проїзд легкових авто і можливий.

Про це депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань написав у Facebook.

"Те, що росіяни повністю відремонтували Антонівський міст не відповідає дійсності. Так, проїзд легкового транспорту можливий, але не важкої військової техніки", - написав він.

Замість повноцінного ремонту окупанти просто поклали на діри дорожні плити.

"Хоча орки кажуть, що мостом займаються ті, хто робив Кримський, і технологія відома, і нібито проекти є, на практиці - вони просто поклали на діри дорожні плити і все", - зазначив радник глави ОВА.

Нагадавши, українська армія в ніч на 27 липня завдала точкових ударів по Антонівському мосту, розташованому біля захопленого окупантами Херсона. Міст був пошкоджений, і противник втратив транспорт і логістичні шляхи.

Пізніше стало відомо, що окупанти намагаються відновити Антонівський міст.

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