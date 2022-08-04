У ворога небагато варіантів збереження плацдарму на правому березі Дніпра.

Окупаційні війська готуються до наступу на півдні України. Наразі у ворога небагато виходів для збереження плацдарму на правому березі Дніпра.

Про це розповів нардеп, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі "Еспресо".

"Ситуація дійсно складна на фронтах. Ворог готується до наступів на багатьох напрямках та підтягує сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для нього дуже небезпечний. Крім того, у противника небагато виходів для збереження цього плацдарму або своїх військ. Окупант може потрапити в оточення, якщо наші війська розіб'ють ворожі шляхи постачання тилових запасів і при цьому почнуть тиснути, то понтони противника не врятують", - пояснив він.

За словами Костенка, ворог або відійде на лівий берег, що означає втрату захоплених територій, або ж буде наступати далі, щоб розривати відстань між шляхами через Антонівський міст та Новокаховською дамбою, аби ми не могли їх вражати.

"З моєї точки зору, і виходячи з ресурсів ворога, то противник буде намагатися наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від нашої артилерії, тому що ми розбиваємо їхні тили та не даємо сидіти спокійно в обороні", - заявив полковник.

Костенко зазначив, що Миколаїв і ЗСУ готуються до такого сценарію і все буде зроблено, щоб не тільки утримати місто, а й у перспективі відбити окуповані території.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ звільнили вже 53 населені пункти в Херсонській області.

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