На півострові є "певний ресурс", який зараз проходить злагодження.

Начальниця Координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ресурси російських окупантів у Криму, і що з ними там відбувається.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, як часто ворог перекидає у тимчасово окупований Росією Крим свою техніку та живу силу.

"На півострові вони мають певний ресурс, який зараз проходить злагодження, і проводиться його ротація. Вони переміщують їх з різних точок на інші. Тому що розуміють, що нам добре відома географія півострова і його міліратистичні особливості, тобто де може бути накопичення сил та засобів ворога", - зазначила речниця.

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Саме тому, додала вона, окупанти досить часто проводять навчання в різних точках, переміщують підрозділи та проводять їх ротацію.

"Але поки що підтягування потужних резервів на материкову частину ми не спостерігаємо. Натомість намагаємося встановити максимально ефективний вогневий контроль за логістичними маршрутами на цьому напрямку", - розповіла Гуменюк.

Також на запитання, чи зараз Крим як логістичний хаб має велике значення для росіян, речниця зауважила, що "в будь-якому випадку, це накопичення їхніх ресурсів і це має значення, тому що вони звідти планують живити ті сили, які будуть застосовувати під час бойових зіткнень уздовж лінії фронту".

Ситуація в окупованому Криму - деталі

Раніше голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан стосовно Кримського мосту заявив, що окрім подолання систем протиповітряної оборони та оборонних рубежів Росії, проблемою є капітальний характер конструкції мосту, адже він проектувався так, аби мати змогу витримувати сейсмічні коливання тощо.

Тобто, чим більша така конструкція, тим більше потрібно засобів для знищення, більше вибухівки. Так, за словами Кузана, для досягнення мети потрібно використовувати засоби ураження з великою кількістю вибухівки.

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