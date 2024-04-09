На Запоріжжі окупанти активніше застосовують авіацію.

Начальниця Координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про тактику і загрози від російських окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Херсонській області, речниця наголосила, що там загарбники продовжують свою тактику терору населення, скидаючи вибухові пристрої з безпілотників.

За її словами, Сили оборони України працюють над тим, аби вибивати вогневі потужності ворога з лівого берега області, аби вони не досягали правого. Утім, усе одно фактично щодоби є випадки, коли, зокрема FPV-дронами атакуються приватні будинки місцевих жителів.

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Стосовно мети таких обстрілів, то Гуменюк нагадала про наратив окупантів про те, що вони начебто повернуться до Херсону.

"І зараз вони намагаються всіма силами налаштувати місцеве населення Херсонської області на те, що Сили оборони – це не ті, хто їм потрібні, а треба чекати "руський мир", - розповіла вона.

Таку саму тактику ворог обирає і на тимчасово окупованих територіях, тому що у людей є віра у просування Сил оборони України.

"Вони намагаються їх обстрілювати, потім видаючи ці події за роботу Сил оборони України", - зауважила Гуменюк.

Речниця підкреслила, що Збройні сили України не б’ють по цивільних об’єктах, тому й важко вибити російських загарбників з лівого берега Херсонщини, тому що вони ховаються за цивільними.

Також на запитання щодо ситуації на лівому березі області, та чи намагається ворог іти у штурми в районі Кринок, Гуменюк розповіла, що він штурмів вони не відмовляються, вишукують різні тактики та намагаються викрити підхід до плацдармів.

"Фактично зараз повернулися до кількості штурмів п’ять-шість за добу… Вони намагаються діяти невеличкими групами, оскільки зібрати особовий склад їм все складніше на цьому напрямку. Мотивація наднизька, бронетехніку не використовують. І продовження ось таких "м’ясних штурмів" для них обертається відмінусовуванням 60% особового складу", - сказала вона.

Так, додала речниця, "результат залишається сталим, наші позиції закріплені за нами", ЗСУ працюють над розширенням своїх плацдармів.

"Ми продовжуємо триматися на тому рубежі, який вважаємо для себе більш закріпленим", - зауважила Гуменюк.

Речниця також зазначила, що на лівобережжі Херсонщини окупантами проводиться "інвентаризація" чоловічого населення – для потенційної мобілізації та майна людей, які виїхали.

"Намагаються зібрати людей призовного віку в так звані загони територіальної оборони. Спочатку – для спорудження оборонних споруд навколо свого населеного пункту, потім – переведення на полігони, і вже звідти – поповнення до лінії бойового зіткнення", - сказала вона.

На запитання, чи така ситуація спостерігається лише на окупованій території Херсонщини, чи це стосується і Запорізької області, Гуменюк зауважила, що це системна ситуація, і окуповані території цих областей мало відрізняються методикою роботи окупантів з місцевим населенням.

"Також вони роблять дуже потужні акценти в тій і в іншій області на мілітаризацію молоді і дітей. Всі гуртки, всі позашкільні заходи присвячені якраз мілітаризаційному вихованню. З опорою на псевдопатріотизм, вихований російською пропагандою", - підкреслила речниця.

Крім того, на запитання щодо ситуації на Запорізькому напрямку, вона зазначила, що тактика ворога там дещо відрізняється від Херсонського, оскільки там окупанти активніше застосовують авіацію.

"Намагаються в такий спосіб тиснути як на наші підрозділи уздовж лінії зіткнення, так і на мирне населення тимчасово окупованих територій, як прилягають до самого лінії бойового зіткнення, і на мирних людей на підконтрольній Україні території", - сказала Гуменюк.

Ворог також використовує керовані авіабомби. "Тут у нього менше загроз для авіації, він почувається розкутіше, використовує некеровані авіаційні ракети, атакуючи наші позиції. Час від часу використовує і скиди гранат з речовиною, яка має сльозогінний ефект", - зауважила вона.

Так, загарбники намагаються тиснути на підрозділи українських військ на позиціях, але протягом минулої доби вони провели лише два штурми. "І останнім часом штурмова активність тут дещо знизилася. Очевидно, що збирають ресурси", - розповіла речниця.

ВІйна в Україні - ситуація на півдні

6 квітня у Силах оборони півдня заявили, що на лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог активізувався, збільшивши до 16 кількість добових штурмових груп.

Зауважувалося також, зокрема, що окупанти не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за попередню добу було зафіксовано проліт 228 розвідувальних дронів, останніми днями спостерігалося їх збільшення майже на 20%.

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