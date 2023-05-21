Це зазвичай дуже важке завдання, з яким ПВК не впорається.

Бойовики ПВК "Вагнера" не зможуть відійти з міста-фортеці Бахмут без втрат, оскільки постійно перебувають у безпосередньому контакті зі Збройними силами України.

Водночас, як йдеться у звіті ISW, "вагнерівці" під час відхожу заважатимуть підрозділам Міноборони РФ готуватися до запланованого українського контрнаступу.

За оцінкою аналітиків, ПВК навряд чи зможе організувати належну оборону, або закріпити нещодавні успіхи в Бахмуті, достатні для запобігання контратакам Сил оборони. Наразі українські захисники перебувають у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої з інтервентами у Бахмуті та його околицях. При цьому українська артилерія вражає окупаційні сили на всіх позиціях.

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За словами експертів, відхід у дотику до супротивника – надзвичайно важке завдання, з яким "вагнерівці" навряд чи впораються. Вони продемонстрували погану координацію з військами та військовим командуванням РФ, що може завадити проведенню ротації.

Аналітики ISW впевнені, що російське військове командування навряд збере достатньо сил, щоб змінити бойовиків ПВК у Бахмуті та утримати при цьому свої фланги без передислокації російських військ з інших районів.

Ситуація у Бахмуті - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Сили оборони України не дозволяють російським загарбникам захопити українські позиції в місті Бахмут, продовжуючи знищувати особовий склад окупантів.

Наразі ЗСУ продовжують контратакувати під Бахмутом. Захисники звільнили вже десятки кілометрів міста.

Українські військові працюють над створенням умов для оточення Бахмута Донецької області. Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що російські окупанти у місті-фортеці можуть потрапити у мишоловку.

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