Українські військові знищили склад боєприпасів РФ.

Потужні вибухи під Херсоном, про які повідомляли сьогодні пообідді, стались у легендарній Чорнобаївці. На цьому місці російські загарбники вкотре зазнали втрат.

Про це у себе в Facebook повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

"Чорнобаївка – 18. Склад боєприпасів. Хто зачепіть Неньку, тому не забариться. І так багато разів поспіль", – написав Арестович.

Феномен Чорнобаївки: що треба знати

Як повідомлялося, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. До сьогодні він сімнадцять разів ставав мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії-генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Заразом у окупантів вже сформувалася паніка від однієї лише згадки про Чорнобаївку. Щоб змусити військових йти на фронт, російські командири вдаються до брехні: нібито солдати будуть оборонятися, а не наступати.

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