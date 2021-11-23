Він зазначає, що у відповідному резерві наразі понад 200 тисяч українців.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про готовність сил територіальної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", до якого долучився по відеозв'язку.

Відповідаючи на запитання щодо начебто небувалої мобілізації резервістів у Росії, і чи планує Україна подібні дії у відповідь, Резніков зауважив: "Україна, на щастя, планує давно. Тому що ми з вами вчимося чинити опір, спротив і стримування вже 8-й рік. Завдяки народним депутатам прийнято відповідний закон, який з 1-го січня почне діяти... Закон про національний спротив, про всеохоплюючу оборону. Тому у нас є розуміння територіальної оборони, у нас понад 200 тисяч вже в резерві українців, українок, які пройшли через цей фронт, мають відповідний досвід".

Він додав, що ці люди добровільно зголосилися бути в цьому резерві, і по суті, є військовозобов'язаними.

Читайте такожОкупанти на Донбасі поранили бійця ООС"У разі необхідності розгортання батальйонів територіальної оборони буде відбуватися відповідно до закону. Будуть використовуватися резерви, озброєння, є командуючий. Це ще додатковий вид Збройних сил як територіальна оборона - так само, як і інші види. Тому ми готові", - запевнив Резніков.

Раніше військовий експерт назвав терміни нового загострення на кордоні з Російською Федерацією.

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Автор: Таня Поляковська