РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: є загиблі та поранені

Ударом пошкоджена промислова інфраструктура.

Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині загинули троє людей, понад десять отримали поранення. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, троє загиблих. Понад десять людей отримали поранення. Є тяжкі, вже всі доставлені до лікарень, перебувають на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і борються за їхнє життя", - розповів він.

Вілкул уточнив, що РФ атакувала місто балістикою.

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Згодом він додав, що внаслідок атаки поранено 19 людей, п'ятеро з них перебувають у тяжкому стані.

Своєю чергою начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджена промислова інфраструктура.

За його даними, виникло кілька пожеж, рятувальники їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка.

Ганжа додав, що двоє поранених чоловіків 30 і 39 років перебувають у лікарні у тяжкому стані, 62-річна жінка – у вкрай тяжкому.

Інші ворожі атаки на Дніпропетровщину

2 червня російська армія атакувала Дніпро, внаслідок чого були зруйновані багатоквартирні будинки. Найбільших руйнувань зазнала 4-поверхівка, людей діставали з-під завалів. Загалом через цей ворожий удар загинули 16 людей, 42 поранено. Серед загиблих – троє дітей.

Наприкінці травня РФ поцілила по двох багатоповерхівках у Дніпрі, 11 людей дістали поранення.

Також внаслідок удару російського дрона загорілася складська будівля терміналу "Нової пошти" та машини у Дніпрі. Співробітники не постраждали.

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