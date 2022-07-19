Резніков наголосив, що ЗСУ завдяки HIMARS нищать логістику російської армії.

Україні потрібно близько 50 РСЗВ HIMARS, щоб стримати навалу рашистів, і близько 100 одиниць систем HIMARS, щоб вигнати окупантів зі своєї території.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков для Atlantic Council.

"Враховуючи, що наша активна лінія фронту становить майже 2,5 тисячі кілометрів - це як відстань між Варшавою і Барселоною, - для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем", - сказав Резніков, маючи на увазі ракетно-артилерійські комплекси HIMARS і РСЗВ М270.

Резніков наголосив, що ЗСУ завдяки HIMARS нищать логістику російської армії. Міністр порівняв дії захисників України з "хірургічним скальпелем" - настільки точно і майстерно працюють наші воїни.

Для успішного контрнаступу потрібно орієнтовно 100 пускових установок HIMARS, а також бронетехніка й танки, додав Резніков.

Відомо, що з початку 1996 року всього виготовлено 540 РСЗВ HIMARS. Україні, за оцінкою Резнікова, треба майже одну п'яту частину від цієї кількості.

Наразі в України лише 9 систем HIMARS і аналогічних до нього комплексів.

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