Екс-командир полку "Азов" просить усіх бути пильними та "фільтрувати" інформацію.

Росія може змусити "азовців" робити публічні повідомлення та заяви, які не відповідають дійсності. Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін попередив українців про провокації, які може влаштувати Кремль.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Жорін зауважив, що "азовці" перебувають під тиском, тому інформація, яку можуть повідомляти бійці, може бути неправдивою. Кремль може змусити захисників "Азовсталі" казати те, з чим вони насправді не погоджуються.

"Найближчими днями можуть бути публічні повідомлення від наших побратимів - захисників Маріуполя, які зараз знаходяться під контролем РФ. Прошу бути всіх дуже уважними - інформація, яку ви почуєте, може не відповідати дійсності. Пам’ятаємо, де і в яких умовах знаходяться героїчні оборонці "Азовсталі"!", - наголосив Жорін.

Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, українських військових, евакуйованих з Маріупольського комбінату "Азовсталь"в окуповану Оленівку, не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими "азовцями" підтримують через розвідку.