РФ нарощує дальність польоту БПЛА, підкреслюючи проблеми України з ППО, – ISW

Систем РЕБ недостатньо для захисту критичної інфраструктури України, зазначають аналітики.

РФ продовжує збільшувати дальність польоту БПЛА, що підкреслює нагальні потреби України в традиційних системах протиповітряної оборони. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на відео російського підрозділу "Рубікон" за 29 грудня, на якому росіяни атакують безпілотником український гелікоптер Мі-24 в Полтавській області (50 кілометрів від кордону з РФ) та транспортний літак Ан-26 у міжнародному аеропорту Миколаєва (60 кілометрів від окупованої Росією Кінбурнської коси). Втім, OSINT-аналітики з посиланням на супутникові зніми відзначають, що Ан-26 припаркований в аеропорту з 2022 року, що свідчить про те, що це списаний гелікоптер.

ISW посилається на українського експерта із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергія "Флеш" Бескрестнова. Він зокрема зазначив, що РФ завдали цих ударів, використовуючи БПЛА "Молнія", які керувалися через Starlink, а не через мобільні мережі. Також він зазначив, що росіяни використовували або диверсійно-розвідувальні групи для запуску безпілотників з ближчої позиції, або дрони-бази для розширення дальності польоту БПЛА.

Аналітики відзначають, що ці атаки БПЛА відображають дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні. І це, зокрема, підкреслює нагальну потребу України в системах точкової протиповітряної оборони для збивання безпілотників, оскільки систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) ймовірно недостатньо для захисту критичної інфраструктури України від такої географічно поширеної загрози.

Російські атаки: важливі новини

У ніч на 31 грудня російські загарбники завдали чергового удару по Одещині. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, в двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. Внаслідок атаки є постраждалі, зокрема діти.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що Росія готує підґрунтя для завдання ударів по державних будівлях у Києві. Ця заява пролунала на тлі звинувачень РФ у нібито атаці українських БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області.

