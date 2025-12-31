Армія РФ атакує Одесу: частина міста без світла, води та тепла

Ціллю окупантів знов стала цивільна та енергетична інфраструктура, палають склади.

Армія Росії у ніч на 31 грудня почала атакувати Одещину, в обласному центрі – пожежі, частина міста без світла, водо- та теплопостачання.

Доповнено 01:54: В Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 23.30. Моніторингові канали повідомили, що дуже багато "Шахедів" йдуть у бік Одеси та Одеської області. Згодом у місті почалися вибухи, дрони фіксувалися у різних районах міста.

Незабаром начальник Одеської обласної міської адміністрації Сергій Лисак заявив, що через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання.

"Черговий доказ того, що Росія воює із мирним населенням… Атака триває, тож прошу усіх знаходитись у безпечних місцях", - наголосив Лисак.

У соцмережах очевидці повідомляють, що у місті спалахнули пожежі. Також місцеві Telegram-канали пишуть, що є пошкодження житлових будинків та одного з поштових відділень.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, саме зараз ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Ціллю росіян знов стала цивільна та енергетична інфраструктура.

В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Прошу мешканців Одещини до відбою залишатися у безпечних місцях. Не наближатися до місць влучань, не знімати та не поширювати роботу ППО", - наголосив посадовець.

Станом на 1.15 атака в Одесі триває.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня армія РФ завдала дронових ударів по портах в Одеській області. За даними ВМС ЗСУ, росіяни ударними БПЛА атакували судна "Emmakris III" та "Captain Karam", яке заходило до порту для завантаження пшениці. За інформацією віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, агресор атакував морські порти "Південний" та "Чорноморськ". Унаслідок атаки отримав поранення 48-річний чоловік.

