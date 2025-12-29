Росія готує удари по державних будівлях у Києві, - Зеленський

Таким чином президент України відреагував на російську брехню про буцімто атаку дронів на резиденцію Путіна на Валдаї.

Російська Федерація готує підґрунтя для нанесення ударів по державних будівлях у Києві. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, голова держави відповів на питання журналістів про те, як він може прокоментувати заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито "дронову атаку" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї та на російські погрози нанесення ударів по відповідних українських обʼєктах.

"Чергова брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для "руських" - якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, - для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну, і шукали, я впевнений, в цьому, шукали причини", - сказав Зеленський.

Відео дня

Як додав президент України, він, чесно кажучи, ще вчора очікував подібну риторику з російської сторони.

"Бачите, вони йдуть далі. Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують, я впевнений, ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і, напевно, по державних будівлях", - переконаний президент.

Він нагадав, що вже подібне було в вересні, коли стався ракетний удар по будівлі Кабінету Міністрів України.

"Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці. Тим більше, що ця людина – якщо можна казати і називати це людиною – сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують", - додав Зеленський.

Президент України висловив думку, що президенту США Дональду Трампу та його команді, а також європейським партнерам "треба включитися і відповідну провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну".

Оновлено о 18:06. Як додав Зеленський в Telegram, ці дуже небезпечні заяви з боку Росії очевидно направлені на зрив усіх досягнень української спільної роботи з командою президента Трампа.

"Ми працюємо разом, щоб наблизити мир", - зазначив президент.

На думку Зеленського, цю очевидно фейкову історію росіяни вигадали для того, аби у них було виправдання для продовження ударів по Україні, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни.

"Типова брехлива тактика росіян. Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє", - підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що важливо, аби світ зараз не мовчав. Він наголосив, що потрібно зробити все можливе, аби росіяни не зірвали рух до миру.

РФ звинуватила Україну в атаці на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ розповсюдили заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що ЗСУ нібито в ніч проти 29 грудня здійснили спробу атакувати державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області (Валдай).

За словами Лаврова, загалом російські військові знищили 91 дрон, а інформації про постраждалих і збитки не надходило. Лавров стверджує, що Росія не має наміру після цього виходити з мирного процесу, проте він додав, що "ЗС РФ уже визначили час і об'єкти для удару у відповідь".

Вас також можуть зацікавити новини: